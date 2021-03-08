İsrailli Bakan: Batı Şeria'nın bazı kısımlarını ilhak edeceğiz

İsrail Yerleşim Birimleri Bakanı Tzachi Hanegbi, Golan Tepeleri için yapılan ilhakın aynısının Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim birimleri için de uygulanacağını bildirdi. Hanegbi, bu konuda herhangi bir tarih belirtmedi.

İsrail Yerleşim Birimleri Bakanı Hanegbi, İsrail'in kontrolü altında bulunan Batı Şeria'nın bazı kısımlarını ilhak edeceklerini söyledi.

#BREAKING London(VCA News Report) The Israeli government intends to annex parts of the occupied West Bank, Minister of Settlement Affairs Tzachi Hanegbi said on Monday.“It doesn't make sense that half a million people who live in Judea and Samaria (West Bank) cannot live under pic.twitter.com/ED7nULyTFb — VCA NEWS LONDON (@vcanews_uk) March 8, 2021

​Bakan Hanegbi, 'i24' kanalına yaptığı açıklamada, Batı Şeria'daki yerleşim birimlerinde en az yarım milyon İsrail vatandaşı Yahudi'nin yaşadığına işaret etti.

"Judea ve Samaria'nın (Talmudik Batı Şeria) bazı kısımlarını ilhak edeceğiz" diyen Hanegbi, Golan Tepeleri için yapılan ilhakın aynısının Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim birimleri için de uygulanacağını ifade etti.

Hanegbi, bu konuda herhangi bir tarih veya takvim belirtmedi.

Hanegbi ayrıca Arap ülkeleri ile İsrail arasında yaşanan normalleşme sürecine işaret ederek, Umman ve Suudi Arabistan ile de ilişkilerin resmiyete dökülmesi gerektiğinin altını çizdi.

ABD Başkanı Joe Biden ve yardımcısı Kamala Harris, seçim kampanyaları sırasında yaptıkları açıklamalarda, Arap-İsrail çatışmasını çözmek için 'iki devletli çözüme' bağlı kalacaklarını ve Batı Şeria'da 'ilhaka' karşı çıkacaklarını söylemişti.

İsrail, kontrolü altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Yahudi yerleşim birimi inşası ve genişletme çalışmaları ile 'ilhak planı' konusunda eski Başkan Donald Trump yönetiminden ise destek alıyordu.