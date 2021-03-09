Tutuklu takasıyla serbest bırakılan Avustralyalı Moore-Gilbert: İran bana casusluk teklif etti

İran'da 'casusluk' suçlamasıyla 10 yıl hapse mahkum edilen ve daha sonra tutuklu takasıyla serbest bırakılan Avustralya-İngiltere vatandaşı akademisyen Kylie Moore-Gilbert, tutuklu bulunduğu sırada serbest bırakılması karşılığında İran adına casusluk yapmasının kendisine teklif edildiğini söyledi.

Londra merkezli Sky News televizyonuna konuşan Moore-Gilbert, İran'da yaklaşık 800 günlük tutukluluk sürecinde yaşadıklarını anlattı. Tutukluluk sürecinin 7 ayında küçük bir hapishane hücresinde tutulduğunu aktaran Moore-Gilbert, "O odada yaşadığım psikolojik travmanın fiziksel acısını hissettiğimi söyleyebilirim. Bu psikolojik bir işkence" dedi.

Snatched at the airport, bundled into a car, a week of around the clock interrogation and thrown into a 2x2m solitary confinement cell. That was just the beginning. Dr Kylie Moore-Gilbert's extraordinary story tonight on Sky News at 7pm. pic.twitter.com/4oA6VcGjrn — Melissa Doyle (@melissadoyle) March 8, 2021

​Moore-Gilbert, bu süre içerisinde intiharı dahi düşündüğünü belirterek, "Orada başka bir gün daha geçireceğimi düşündüğümde kendimi öldürebileceğimi hissettim ancak asla böyle bir şey yapmadım" ifadelerini kullandı.

Melbourne Üniversitesi'nde Ortadoğu üzerine çalışmalar yapan Avustralyalı akademisyen, İran'da tutuklu bulunduğu sırada Devrim Muhafızları Ordusu'nun serbest bırakılması karşılığında kendisine İran adına casusluk yapmasını teklif ettiğini ifade etti.

Avustralyalı akademisyen tutuklu takasıyla serbest bırakılmıştı

Avustralya hükümetinin kendisinin serbest bırakılması için çaba gösterdiğini ancak İran'ın uzun süre bu konuda ciddi girişimlerde bulunmadığına dikkat çeken Moore-Gilbert, "Avustralyalılarla anlamlı bir müzakere yapmamalarının sebebinin onlar için casus olarak çalışmamı istemeleri olduğunu biliyordum. Onlarla iş birliği yapsaydım ve casus olmayı kabul etseydim beni serbest bırakacaklardı" diye konuştu.

İran Yargı Erki Sözcüsü Gulam Hüseyin İsmaili, 17 Eylül 2019'da biri casusluk suçlamasıyla olmak üzere 3 Avustralya vatandaşının tutuklandığını ve Moore-Gilbert'in vatandaşı olduğu ülke değil, başka bir ülke adına casusluk faaliyetinde bulunduğunu açıklamıştı. İsmaili, Gilbert'in mahkeme tarafından 10 yıl hapse mahkum edildiğini belirtmişti.

Diğer iki Avustralyalı ise 5 Ekim 2019'da serbest bırakılmıştı.

Avustralya Dışişleri Bakanı Marisa Payne, 5 Ekim 2019'da konuyla ilgili açıklamasında Moore-Gilbert'in durumunu İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile görüştüğünü ancak durumun 'karmaşık' olduğunu belirtmişti. Daha sonra birçok kez İranlı yetkililerle konunun çözümü için görüştüklerini aktaran Payne, "İran hükümeti ile görüşmelerimize devam ediyoruz, mahkum olduğu suçlamaları kabul etmiyoruz ve Avustralya’ya geri gönderilmesini istiyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Moore-Gilbert, 25 Kasım 2020'de Tayland'da 2012'de bombalı saldırı girişimine karışan 3 İranlının ülkeye dönmesi karşılığında serbest bırakılmıştı.

İran devlet televizyonu, 28 Kasım'da Avustralyalı akademisyenin, Ortadoğu ülkelerinde İsrail adına casusluk faaliyetlerinde bulunduğuna dair İsrail'in Hayfa kentindeki bir askeri üste çekilmiş fotoğraflarını ve bazı belgeleri yayımlamıştı.