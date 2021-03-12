Suudi Arabistan'da IŞİD mensubu 5 kişiye idam cezası

Yerel medyada yer alan haberlerde söz konusu hücrenin ülkede terör eylemleri gerçekleştirmekle görevli bir lider tarafından yönetildiği ifade edildi.
Yetkili Ceza Mahkemesi'nin, IŞİD'e bağlı 45 kişilik terör hücresine mensup 5 kişinin idamına karar verdiği belirtildi.
Suudi Arabistan merkezli 'Sabq' gazetesinin internet sitesinde de söz konusu hücrenin Duvedmi kentinde Tuğgeneral Küttab el-Hamdani'nin de aralarında bulunduğu güvenlik güçlerine yönelik suikaste katıldığı ifade edildi.
Haberde ayrıca hücrenin Ebha kentindeki Özel Acil Durum Kuvvetleri Eğitim Merkezi Camisi, Necran bölgesindeki El-Meşhed camileri ve El-Ahsa kentindeki Er-Rıza Camisi'nin bombalanmasına da katıldığı kaydedildi.
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