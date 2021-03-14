Rusya: Suriye’de El Nusra militanları, gerilimi azaltma bölgesinde 17 kez ateş açtı

Basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulunan Karpov, El Nusra terör örgütüne mensup militanların dün İdlib’deki gerilimi azaltma bölgesinde 17 kez ateş açtıklarını belirtti.

Karpov, “İdlib’deki gerilimi azaltma bölgesinde El Nusra Cephesi adlı terör örgütünün bulunduğu mevzilerden İdlib’de yedi, Lazkiye’de dört, Halep’te üç, Hama’da üç olmak üzere 17 kez (Suriye’nin verdiği bilgiye göre 15 kez) ateş açıldığı tespit edildi” diye konuştu.

Karpov ayrıca Rus askeri polis birliklerinin Halep’te devriye nöbetlerine devam ettiğini, Haseke ve Rakka’da da devriye düzenlediğini vurguladı.

Rus yetkili, “Askeri hava birlikleri Metras Havalimanı’ndan Bir-Kantari'ye gidiş ve dönüş rotalarında hava devriyeleri gerçekleştirdi” ifadelerini kullandı.