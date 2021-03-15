BM’den Suriye için yeni çözüm formatı önerisi

Geir Pedersen, bugünkü basın toplantısında Suriye'de çözüm için yeni bir uluslararası format önererek, söz konusu formatın ABD, Rusya, İran, Türkiye’den oluşması, ayrıca Arap ve AB ülkelerinin de katılması gerektiğini ifade etti.

Pederesen, “Henüz gerekli olduğunu düşündüğüm şeyi bitirmedim. Ancak çatışmada etkisi olan tüm farklı tarafları dahil edecek şekilde yeni bir uluslararası format oluşturmamızın önemli olduğunu söyledim. Bu formatın elbette bir şekilde ABD, Rusya, İran, Türkiye, Arap devletlerini ve AB'yi kapsaması gerekecek. Ayrıca orada BM Güvenlik Konseyi'nin tüm üyelerine ihtiyaç olduğunu da belirttim” diye konuştu.

Aynı zamanda böyle bir formatın oluşturulmasını konuşmak için henüz çok erken olduğuna dikkat çeken Pedersen, şu anda aktörlerden hiçbirinin Suriye çözüm sürecinin koşullarını ve sonuçlarını dikte etme fırsatına sahip olmayacağına dayanan bir politikanın tüm aktörler tarafından seçilmesinin önemli olduğunu vurguladı.