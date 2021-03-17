Rusya: El Nusra militanları İdlib gerilimi azaltma bölgesinde 36 bombardıman düzenledi

Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi, El Nusra militanlarının İdlib gerilimi azaltma bölgesinde 36 bombardıman düzenlediği açıklamasını yaptı. Merkez yetkilileri, aynı bölgede Türkiye’nin denetiminde olan gruplarınsa bir saldırıda bulunmadıklarını belirtti.

Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi'nin direktör yardımcısı Aleksandr Karpov, “İdlib gerilimi azaltma bölgesinde El Nusra Cephesi terörist grubunun konuşlandıkları noktalardan 36 defa bombardıman düzenlendiği belirlenmiştir” dedi.

Bunun yanında Karpov, geride kalan bir gün içinde, İdlib gerilimi azaltma bölgesinde ‘Türkiye’nin denetiminde olan yasa dışı silahlı oluşumlar tarafından herhangi bir bombardıman düzenlendiğini’ tespit etmediklerini kaydetti.

Karpov ayrıca, Suriye’deki Rus askeri polisinin rutin faaliyetleri kapsamında, Rakka ile Haseke arasındaki M4 karayolundan geçiş yapan sivil araçlara eşlik etmeyi de sürdürdüğünü belirtti.