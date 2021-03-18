Rusya, ABD, Çin ve Pakistan'dan Taliban'a, Afganistan'daki saldırılardan kaçınma ve şiddeti azaltma çağrısı

Afganistan’da çözüm için Moskova’da bir araya gelen genişletilmiş ‘troyka’ üyeleri (Rusya, Çin, Pakistan, ABD) tarafından kabul edilen ortak açıklamada, Taliban’ın Afganistan'daki şiddet seviyesini düşürmesi ve ‘bahar taarruzundan’ vazgeçmesinin daha fazla can kaybının önlenmesini sağlayacağı ve müzakereler yoluyla barış arayışına katkıda bulunacağı belirtildi.

Yapılan açıklamada, “Afganistan'daki tüm çatışan tarafları ülkedeki şiddet seviyesini düşürmeye, Taliban'ı ise daha fazla can kaybını önlemek ve müzakereler yoluyla siyasi bir çözüme ulaşmak için koşulların oluşması adına ‘bahar taarruzundan’ vazgeçmeye çağırıyoruz” ifadelerine yer verildi.

Müzakereleri derhal başlatma çağrısı

Rusya, Çin, Pakistan ve ABD’nin Afganistan’daki taraflara ateşkes ve siyasi çözüm süreci ile ilgili ‘yol haritasının’ oluşturulması ile ilgili derhal müzakerelere başlama çağrısında bulunduğu kaydedilen açıklamada, “Afganistan müzakerelerinin katılımcılarını, gelecekte barışçıl ve istikrarlı bir Afganistan'ın yaratılması dahil olmak üzere ihtilafın çözümü, ayrıca kapsayıcı bir hükümete ve nihai ve kapsamlı bir ateşkes usullerine yol açacak siyasi ‘yol haritasının’ içeriği ile ilgili temel konulardaki tartışmaları derhal başlatmaya çağırıyoruz” denildi.

Belgede, “Bu kritik noktada dört ülke, tarafları anlaşmaya varmaya ve Afganistan'da kırk yıldan fazla süren savaşı sona erdirecek barış anlaşmalarını yerine getirmeye çağırıyor” vurgusu yapıldı.