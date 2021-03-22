Rasulayn'da patlama: 4 ölü, 9 yaralı

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin karşısında, Suriye topraklarında yer alan Rasulayn ilçesinde saat 01.00 civarında henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.
Rasulayn'daki hastane yetkililerine göre, patlamada 2'si çocuk 4 sivil hayatını kaybetti, 9 sivil yaralandı.
Yaralılar ilçe merkezindeki hastaneye nakledilerek tedavi altına alındı.
Patlamanın olduğu evde ciddi maddi hasar meydana gelirken güvenlik güçleri, patlamanın nedenine ilişkin inceleme başlattı.
Türkiye'nin Ekim 2019'da başlattığı Barış Pınarı Harekatı ise bölgede devam ediyor.
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