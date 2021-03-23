‘Suriye’deki ABD askeri üssüne füzeli saldırı düzenlendi’

Lübnan merkezli Al Mayadeen’in haberinde, “Deyr ez-Zor bölgesinin kuzeyindeki Koniko doğalgaz yatağındaki ABD üssüne menşei belirsiz füzeler fırlatıldı. Saldırı, ABD’li askerler arasında yaralanmalara yol açtı” ifadesine yer verildi.

ABD ordusu, Demokratik Suriye Güçleri (DSG) silahlı oluşumları ile birlikte, Suriye’nin en büyük petrol ve doğalgaz yataklarının bulunduğu Deyr ez-Zor, Haseke ve Rakka bölgelerinin kuzeyindeki toprakları yasa dışı olarak kontrol ediyor.

Şam, Amerikan askerlerinin ülke topraklarındaki varlığını “işgal ve petrol hırsızlığı amacıyla devlet korsanlığı” olarak nitelendirmişti.