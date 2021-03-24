BAE Maliye Bakanı Şeyh Hamdan bin Raşid Al Maktum hayatını kaybetti

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Maliye Bakanı ve Dubai Emiri'nin kardeşi Şeyh Hamdan bin Raşid Al Maktum'un hayatını kaybettiği belirtildi.

BAE medyasında yer alan haberlere göre Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Maliye Bakanı ve Dubai Emiri'nin kardeşi Şeyh Hamdan bin Raşid Al Maktum, 74 yaşında yaşamını yitirdi.

Al Maktum aynı zamanda BAE Başkan Yardımcısı, Başbakanı ve Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid Al Maktum'un da yardımcısıydı.

Ülkenin ilk kabinesinin kurulduğu 1971'den bu yana Maliye Bakanlığı yapan Al Maktum'un ölüm nedeni ise açıklanmadı.