Suudi Arabistan Ticaret Bakanlığı, iş ilanlarında 'hizmetçi' ifadesinin kullanılmasını yasakladı

Suudi Arabistan Ticaret bakanlığı, yabancı işçilerin işe alınmasıyla ilgili yayınlanan reklamlarda, 'hizmetçi, kadın hizmetçi' gibi işçilerin 'haysiyetine zarar veren' bazı terimleri yasakladı.

Suudi Arabistan Ticaret Bakanlığı, yabancı işçilerin işe alınmasıyla ilgili yayınlanan reklam ve ilanlarla ilgili yeni kurallar yayınladı.

Buna göre, yayınlanacak ilanlarda 'hizmetçi, kadın hizmetçi' gibi kelimelerin kullanılması yasaklandı. Bunların yerine 'işçi, kadın işçi' kelimeleri kullanılacak.

Yeni düzenlemeyle birlikte ayrıca 'satmak, satın almak, elden çıkarmak' gibi ifadelerin yerine 'hizmet devri' tanımının kullanılacağı belirtildi.

Bakanlık ayrıca, ilanlarda kişisel fotoğraf, kimlik kartı, ikamet izni ve benzeri kişisel bilgilerin yayınlanmasını da yasakladı ve işçinin hizmet devri karşılığında herhangi bir ödeme yapmaması gerektiği vurgulandı.

Öte yandan, hizmet devirlerinde işçinin onay vermesi şartı da getirildi.