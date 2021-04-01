Reuters: Bazı Türk ihracatçılar, Suudi Arabistan'a çevre ülkeler üzerinden mal sokuyor

Suudi Arabistan'ın Türkiye'ye uyguladığı 'örtülü ambargo' nedeniyle bazı Türk ihracatçılarının çevre ülkelerin yardımıyla diğer ülkelerde 'Made in Turkey' etiketini kaldırarak Suudi Arabistan pazarına soktukları belirtildi.

Suudi Arabistan tarafından Türk mallarına uygulanan 'örtülü boykot' nedeniyle, bölge ticaretinde karaborsada büyük artış yaşandığı iddia edildi.

Reuters'ın konuyla ilgili olarak çeşitli kaynaklara dayandırdığı raporunda, bazı Türk şirketlerinin mallarını Suudi Arabistan pazarına sokabilmek için 'Made in Turkey' etiketini kaldırdıkları belirtildi.

Rapora göre söz konusu şirketler, önce çevre ülkelere gönderdikleri ürünlerin etiketlerini kaldırıyor ve Suudi Arabistan'a gönderiyor.

Bu durum da, resmi belgelerde göre Türkiye'nin Suudi Arabistan'a ihracatı konusundaki verilerde sert bir düşüş yaşanmasına yol açtı.

Türkiye'nin ihracatı, yılın ilk iki ayında yüzde 93 düşerek 38 milyon dolara geriledi.

Veriler ayrıca, Umman ve Lübnan'a gelen Türk giyim, tekstil, kimyasallar ve mücevheratta yüzde 200 ile 400 arasında ani artışlar yaşandığını gösteriyor.

Reuters'a konuşan bir şirket yetkilisi, konuyla ilgili olarak "Ana alıcısı Suudi Arabistan olan bazı şirketler, satış yapmaya devam edebilmek için üretim hatlarını yeniden yönlendirdiler. "İhracatçılar bu yolla ablukayı aşmaya çalışıyor, ancak bu, ek maliyetanlamına geliyor" ifadelerini kullandı.

TOBB Türkiye Hazır Giyim Sanayi Meclis Başkanı Şeref Fayat da, üreticilerin kumaşları 'son rötuşlar' için Suudi Arabistan'a göndermeden önce Bulgaristan veya Sırbistan'a göndermeyi düşündüklerini söyledi.

İsminin açıklanmasını istemeyen bir diplomat ise, Suudi tüccarların geçen gümrükte biriken mallar nedeniyle milyarlarca riyal kaybettiğini söyledi. Öte yandan, yapılan bu 'rotasyon' işleminde bazı Suudi iş çevrelerinin de yer aldığı belirtildi.

Reuters'e konuşan üç şirket yöneticisi de, bazı büyük Türk şirketlerinin geçtiğimiz aylarda Suudi Arabistan'da ticareti yeniden başlatmak için görüşmelerde bulunduğunu söyledi ve "Türk ürünlerini, özellikle de daha iyi alternatifleri olmayanları hala almak için bir geri dönüş buldular" ifadelerini kullandı.

Suudi Arabistan Krallığı'na bağlı basın ofisi ise, Türkiye'ye yönelik ambargoyla ilgili herhangi bir yorumda bulunmadı.

Konu DTÖ gündeminde

Öte yandan, Türkiye de Dünya Ticaret Örgütü Mal Konseyi'nin dün başlayan ve bugün sona erecek olan toplantısında konuyu ilk kez gündeme getireceği öğrenildi.

Bugünkü Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ-WTO) Mal Ticareti Konseyi toplantısında, Türkiye'ye uygulanan ambargo süreci görüşmeye alınacak.