IŞİD'e katılan Fransız, ülkesine dönmek için imaj değiştiriyor

Ülkesinden kaçarak IŞİD'e katılmak için Suriye’ye giden ve Suriye'nin kuzeyindeki Roj kampında tutulan Fransız Emilie Konig, peçesini çıkarıp imaj değiştirerek ülkesine geri dönmeye çalışıyor.

Ülkelerinden kaçarak IŞİD'e katılan yabancılar ve aileleri Suriye’nin kuzeyindeki Roj Kampı’nda kalmaya devam ediyor.

İhlas Haber Ajansı'nın (İHA) aktardığına göre, kampta IŞİD'e katılan yabancılar geçici barınma alanlarında hayatlarını sürdürmeye çalışırken kamptaki durumdan ve örgüte bağlı olmaktan pişmanlık duyan Fransız Emilie Konig, ülkesine geri dönmeye çalışıyor.

Yabancı gazetecilerin kamp ziyaretini fırsata çeviren Konig, Avrupa basınına açıklama yaptı. Konig, IŞİD'e katıldığı için pişman olduğunu ve Fransa'ya dönmek istediğini vurguladı.

'Açlık grevi yaptım, işe yaramayınca vazgeçtim'

Konig, IŞİD'de geçirdiği yılların ardından Fransa'daki hayatına tekrar alışmak için giyim tarzını da değiştirdi ve peçesini çıkardı.

Fransız kadın, ülkesine dönmek için 8 günlük açlık grevi yaptığını söyleyerek, "Grev işe yaramayınca vazgeçtim" dedi.

'Çocuklarımı tekrar görmek istiyorum'

BM ile ABD’nin terör listesinde yer alan 36 yaşındaki Konig, “Kampta yaşamak zor. Dışarı çıkamıyorum, telefonum yok, çocuklarım yanımda değil. Sağlık problemlerim var. Vücudumda kistler çıktı. Dişlerim kırılıyor. Kalça ve diz problemlerim da var. Fransa'ya geri dönmek, çocuklarımı tekrar görmek istiyorum. Çocuklarım yanımda değilken bir parçam da gitmiş gibi hissediyorum. Hatalarımı düzeltmek istiyorum” ifadelerini kullandı.