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    Ali Ekber Salihi

    İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salihi: Nükleer anlaşmadaki tıkanıklık aşılıyor

    © AFP 2021 / ATTILA KISBENEDEK
    Ortadoğu
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    İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salihi, Tahran ile Washington arasındaki "ilk adımı kimin atacağıyla" ilgili karışıklığın çözüldüğünü ve nükleer anlaşmadaki tıkanıklığın aşılmakta olduğunu söyledi.

    Salih, sosyal medya platformu Clubhouse'da İran ile ABD arasındaki nükleer anlaşma ve müzakerelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

    ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price
    © REUTERS / CARLOS BARRIA
    ABD: Viyana'daki nükleer görüşmelerde İran'la doğrudan görüşmeye hazırız

    ABD'nin nükleer anlaşmaya dönüşünü ele almak üzere Avrupa Birliği (AB), Çin, Fransa, Almanya, Rusya ve İngiltere ile İranlı üst düzey yetkililerin video konferans yöntemiyle bugün yaptığı toplantının ardından "ilk adımı kimin atacağıyla" ilgili karışıklığın çözüldüğünü belirten Salihi, şunları söyledi:

    "Nükleer anlaşmadaki tıkanıklık aşılıyor. Nükleer anlaşmayla ilgili müzakereler teknik aşamaya geçti ve önceki karışıklık geride kaldı. Bugün yapılan toplantıda siyasi ve hukuki süreç ele alındı. Şu aşamada birkaç adım ilerleme kaydettik. İlk adımı kimin atacağı konusu kabul edilemezdi ve bu merhaleyi geçtik. Bu sevindirici bir gelişmedir. Tıkanıklık aşıldı. Teknik aşamaya geçildiği için ilk adımı kimin atacağı konusu da geride kalmıştır."

    Viyana görüşmeleri

    ABD Dışişleri Bakanlığı, Viyana'da gelecek hafta yapılacak nükleer anlaşmaya dönüş görüşmelerinde İran'la doğrudan görüşme beklemediklerini ancak buna hazır olduklarını bildirmişti.

    ABD'nin anlaşmaya dönüşünü ele almak üzere AB, Çin, Fransa, Almanya, Rusya ve İngiltere ile İranlı üst düzey yetkililer arasında bugün yapılan video konferansın ardından gelecek hafta Viyana'da ilk görüşmelerin başlayacağı bildirilmişti.

    Öte yandan İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, ABD'nin nükleer anlaşmaya dönmesine ilişkin gelecek hafta Viyana'da düzenlenecek toplantıya ilişkin, "ABD ile toplantı yapmayacağız." açıklamasını yapmıştı.

    Önceki ABD Başkanı Donald Trump, 2015'te imzalanan İran'la nükleer anlaşmadan 8 Mayıs 2018'de ayrıldıklarını açıklamıştı. Trump'tan sonra başkanlığa seçilen Joe Biden, göreve geldikten sonra İran'la nükleer anlaşmaya dönebileceklerinin sinyallerini vermişti.

    Anlaşmanın yeniden canlandırılması ve ABD'nin dönüşü için bir süredir çalışmalar yürütülüyordu.

    Ortak Kapsamlı Eylem Planı, İran'ın nükleer faaliyetlerinin denetlenmesi ve düzenlenmesi, bunun karşılığında yaptırımların kaldırılması amacıyla Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) daimi üyeleri ABD, İngiltere, Fransa, Rusya ve Çin'in yanı sıra Almanya ve AB ile İran arasında 2015'te imzalanmıştı.

    Anlaşmayla ilgili görüşmelerin yapıldığı Viyana'da mevcut katılımcıların son yüz yüze toplantısı Şubat 2020'de düzenlenmişti.

    ABD Dışişleri Bakanlığı, anlaşmanın taraflarının "ABD'nin nükleer anlaşmaya dönmesi konusunda" dün İranlı yetkililerle yaptığı toplantıdan memnuniyet duyduğunu açıklamıştı.

    Etiketler:
    İran nükleer anlaşması, Nükleer anlaşma, Tahran, Nükleer, Ali Ekber Salihi, ABD
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