Suudi yönetimi, eski istihbarat yetkilisine 'kamu varlıklarını zimmetine geçirme' suçlamasıyla dava açtı

Riyad, Suudi Arabistanlı eski İçişleri Bakanlığı istihbarat yetkilisi Saad el-Cebri'yi kamu varlıklarını zimmetine geçirip, bu paranın bir kısmıyla ABD'nin Massachusetts eyaletine bağlı Boston kentinde lüks apartman daireleri almakla suçlayarak dava açtı.

Boston Globe'da yer alan haberde, davayı açan Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu'nun (PIF), Cebri'den Boston'daki apartman dairelerini satın aldığı 29 milyon doları iade etmesini talep ettiği belirtildi.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan eski yetkili, dairelerin meşru bir yatırım olduğunu savunarak, durumu Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'ın yolsuzlukla mücadele kisvesi altında rakibini ortadan kaldırma çabası olarak gördüğünü kaydetti.

Habere göre sözgelimi daireler, kentin Downtown Crossing semtindeki Ritz-Carlton Oteli yakınlarında bulunan lüks bir apartmanda yer alıyor ve şu anda kiralanmış durumda.