Ürdün, Sputnik V ile aşılamaya başladı

Ürdün Sağlık Bakanlığı, Rusya’daki Gamaleya Araştırma Merkezi’nin geliştirdiği Sputnik V koronavirüs aşısı ile aşılamaya başladıkları açıklaması yaptı.

Hala radyosunda konuşan Ürdün Sağlık Bakanlığı Ulusal Aşılama Programı Müdürü Kamel Ebu Sil, “Bakanlık kurulan özel bir site üzerinden kayıt yapan vatandaşlara Rus Sputnik V aşısını temin etmeye başladı” ifadelerini kullandı.

Ebu Sil’in açıklamasına göre, aşıyı artık 45 yaş üstündeki tüm vatandaşlar yaptırabilecek. Bununla birlikte Ürdün’e bugün Pfizer aşısının, pazartesi de Çin aşısının yeni partisi gelecek.

Pandeminin başlangıcından beri Ürdün’de 626 binden fazla vaka kaydedildi, 7 bin 100’den fazla kişi hayatını kaybetti.

Ürdün’de kitlesel aşılama 13 Ocak’ta başladı. Sputnik V’ye Mart ayında acil kullanım izni verildi.