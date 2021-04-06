Sudan, İsrail boykot yasasını taşıyan kanunu kaldırmaya karar verdi

Sudan hükümeti, İsrail ile normalleşme kapsamında 1958'den beri yürürlükte olan İsrail boykot yasasını taşıyan kanunu kaldırmaya karar verdi.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 23 Ekim 2020'de yaptığı açıklamada, Sudan'ın İsrail ile barış yapmak ve ilişkilerini normalleştirmek konusunda anlaşmaya vardığını duyurmuştu.

Ardından Sudan Dışişleri Bakanı Ömer Kameruddin, geçiş hükümetinin İsrail ile ilişkilerin normalleştirilmesini kabul ettiğini açıklamıştı.

İki ülke arasında varılan ilişkileri normalleştirme anlaşmasının ardından İsrail'den Sudan'a ilk kez ocak ayında İstihbarat Bakanı Eli Cohen, Sudan'da Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el Burhan ve Savunma Bakanı Yasin İbrahim ile bir araya gelmiş ve güvenlik alanında bir mutabakat zaptı imzalamışlardı.

Sudan hükümeti, İsrail ile normalleşme kapsamında 1958'den beri yürürlükte olan İsrail boykot yasasını taşıyan kanunu kaldırmaya karar verdi.

1958 Yılı İsrail Boykot Yasası adını taşıyan kanun, Sudan ile herhangi bir İsrailli kişi veya kuruluş arasında, şahsi veya kurumsal sözleşme yapılmasını yasaklıyordu.

Aynı şekilde kanunda İsrail'de şubeleri olan ulusal ve yabancı şirketlerle ilişki kurulmasına ve İsrail menşeli malların Sudan'a girişi ya da topraklarından transit geçişine de izin verilmiyordu. Söz konusu kanunun maddelerini ihlal edenlere 10 yıla kadar hapis, para cezası veya her ikisi birden verilebiliyordu.