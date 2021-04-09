Mısır duyurdu: 3 bin yıllık 'kayıp altın şehir' bulundu

Mısır Tarihi Eserler Kurumu, 3 bin yıl öncesine ait ve 'kayıp altın şehir' olarak görülen antik kentin sonunda bulunduğunu açıkladı.
Görevli ekip tarafından keşfedildiğinde kentin duvarlarının neredeyse yıkılmamış olarak bulunduğuna dikkat çekilen açıklamada, antik kentin odalarında günlük hayatta kullanılan aletler olduğuna işaret edildi.
Antik kentte Mısır İmparatorluğu'nun idari ve sanayi merkezinin yanı sıra, Kral III. Amenhotep'e ait üç kraliyet sarayının bulunduğu bildirilirken, yapılacak yeni kazılarda yeni antik mezarların bulunmasının beklendiği aktarıldı.
Zahi Hawass Unearthed the Lost City of “Aten” https://t.co/io30h4CbDb #Egypt #Archaeology #Egyptology more exclusive footage to be posted later @indyfromspace @yukinegy pic.twitter.com/gxbwBigxiu— Luxor Times (@luxortimes) April 8, 2021
Açıklamada görüşlerine yer verilen Amerikan Johns Hopkins Üniversitesi Mısır Çalışmaları Profesörü Betsy Bryan, antik kenti, Tutankhamun'un mezarının bulunmasından sonra en büyük arkeolojik buluş olarak değerlendirdi.
Mısır, 3 bin yıl öncesine ait ve 'kayıp altın şehir' olarak görülen antik kentin sonunda bulunduğunu açıkladı: Tutankhamun'un mezarının bulunmasından sonra en büyük arkeolojik buluş https://t.co/Gjl0sWFnW6 pic.twitter.com/BY3uuFMLAq— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) April 9, 2021
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