İran’da nükleer tesiste elektrik dağıtımı sorunu

İran’ın İsfahan kentindeki Natanz Nükleer Tesisi'nde elektrik dağıtımında sorun yaşandığı, arıza nedeniyle yaralanan olmadığı ve kirlilik oluşmadığı bildirildi.

Fars Haber Ajansı’nın İran Atom Enerjisi Kurumu’na (AEOI) atıfla aktardığı habere göre İsfahan’daki Natanz Nükleer Tesisi'nde elektrik dağıtımında sorun yaşandı.

#BREAKING#Iran's Atomic Energy Org. spokesman reports an "incident" on Sunday morning at a section of the electricity distribution network of the Shahid Ahmadi Roshan facility in the Natanz nuclear site, central Iran. pic.twitter.com/RVBWqXRpRF — Heshmat Alavi (@HeshmatAlavi) April 11, 2021

​AEOI Sözcüsü Behruz Kemalvendi, Natanz Nükleer Tesisi'nde elektrik dağıtım ağında bir sorun yaşandığını, olayda kimsenin yaralanmadığını ve herhangi bir kirliliğinin oluşmadığını aktardı.

Yetkililerin olayın nedenlerini ortaya çıkarmak için başlattıkları soruşturmanın devam ettiği belirtilen haberde daha fazla ayrıntıya yer verilmedi.

Cumartesi günü İran’ın aynı tesiste, önceki santrifüjlere kıyasla 10 kat daha fazla uranyum üretecek 146 adetten oluşan IR6 santrifüj zincirini Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin talimatıyla devreye aldığı duyurulmuştu.