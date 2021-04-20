Suriye’de bir ilk: Devlet başkanlığı seçimlerine ilk defa bir kadın adaylık başvurusu yaptı

Gelecek ay düzenlenmesi planlanan Suriye Devlet Bakanlığı seçimlerinde, ülke tarihinde ilk defa bir kadın, aday adayı oldu.

Suriye’de 26 Mayıs’ta düzenlenmesi planlanan Devlet Başkanlığı seçimleri için aday başvuruları devam ediyor.

Suriye Parlamentosu Başkanı Hammude el Sabbağ, seçim adaylığı için Anayasa Mahkemesi’nden Fatin Ali Nahar adlı bir kadının başvurusunu aldıklarını açıkladı.

1971 yılında Şam’da dünyaya gelen Nahar’ın bu başvurusu ülke tarihinde bir ilk olarak kayıtlara geçti. Daha önce hiçbir kadın Devlet Başkanlığı görevi için aday olmamıştı.

Geçen Pazartesi günü başlayan adaylık başvuruları, 10 gün boyunca devam edecek.

أول امرأة سورية تتقدم بطلب ترشح لانتخابات الرئاسة https://t.co/2UHDOcdNYP — RTARABIC (@RTarabic) April 20, 2021

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Anayasada belirtilen şartları sağlayan herkesin adaylık başvurusunda bulunabiliyor ancak adaylığın kesinleşmesi için parlamentonun en az 35 milletvekilinden destek oyu alınması gerekiyor.