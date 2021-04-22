Suriye'den atılan füzeyi durduramayan İsrail soruşturma başlattı

İsrail, dün gece Suriye tarafından atılan ve nükleer tesisin bulunduğu Dimona kenti yakınlarına düşen füzenin durdurulamadığını ve bununla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

İsrail ordusu, ülkenin güneyinde yer alan ve bir nükleer tesisin bulunduğu Dimona kenti yakınlarına Suriye’den atılan füzenin önlenememesi konusunda soruşturma açıldığını duyurdu.

İsrail ordusu sözcüsü Avichay Adraee, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Suriye tarafından atılan füzeyi önlemek amacıyla atılan füzenin başarısız olduğunu kaydetti:

“Suriye'den İsrail'e bir kara-hava füze fırlatma olayının ilk incelemesinde, füzenin durdurulmadığı anlaşıldı.”

من التحقيق الأولي لحادث اطلاق صاروخ أرض-جو من سوريا باتجاه إسرائيل يتضح انه لم يتم اعتراض الصاروخ https://t.co/WTjwogiHQY — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) April 22, 2021

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Adraee, Dimona kenti yakınlarına düşen füzeyle ilişkin bir soruşturmanın başladığını belirterek şunları söylemişti:

“İsrail topraklarına doğru kayan bir Suriye füzesine karşı aslında bir önleme füzesinin atıldığını açıklıyoruz. Şu saate kadar önlemenin başarılı bir şekilde gerçekleşip gerçekleşmediği konusu netlik kazanmış değil. Detaylar soruşturuluyor.”

Atılan füzenin hedefini şaşırıp düştüğünü, İsrail'in belli bir bölgesini hedef almak amacıyla atılmadığını da ekleyen Adraee, herhangi bir can kaybının yaşanmadığını ifade etmişti.

المتحدث العسكري الإسرائيلي: لا خسائر أو أضرار في الهجوم الصاروخي السوري #العربية_عاجل https://t.co/a1vIGVFnOW — العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) April 22, 2021

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İsrail ordusundan dün yapılan açıklamada, Suriye tarafından Nakab bölgesine bir füzenin fırlatıldığı, buna karşılık da Suriye ordusuna yönelik saldırı düzenlendiği belirtilmişti.

İsrail'in güneyinde bulunan ve 13 kilometre güneydoğusunda Şimon Peres Nükleer Araştırma Merkezi'nin yer aldığı Dimona kenti yakınlarına Suriye tarafından hedefini şaşıran bir füzenin atıldığı belirtilmişti.

SANA ise, Suriye hava savunma sistemlerinin dün gece Şam kırsalına yönelik İsrail saldırılarına karşılık verip birçok düşman füzenin düşürüldüğü duyurmuştu.