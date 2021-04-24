Suriye medyası: Banyas limanında İHA saldırısının ardından bir tankerde yangın çıktı

Suriye Petrol ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Tartus'un 35 kilometre kuzeyindeki Banyas limanında bulunan bir tankerde insansız hava aracıyla (İHA) yapılan saldırı sonucu yangın çıktığını bildirdi.

Suriye devlet haber ajansı SANA'nın haberine göre, Suriye Petrol ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Banyas limanında bulunan bir tankerin ambarında yangın çıktı. Tankerin, Lübnan deniz alanı tarafından ortaya çıkan İHA saldırısına uğradığı tahmin ediliyor" ifadelerine yer verildi.

سوريا: وزارة النفط: اندلاع حريق في أحد خزانات ناقلة نفط بعد تعرضها لما يعتقد أنه هجوم من طائرة مسيرة من اتجاه المياه الإقليمية اللبنانية — الميادين عاجل (@AlMayadeenLive) April 24, 2021

Yangının acilen itfaiyeciler tarafından söndürüldüğü kaydedildi.

Dubai merkezli Al-Hadath televizyonu, Baniyas limanında bulunan tankerin İran'a ait olduğunu öne sürdü.