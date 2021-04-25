Bağdat’ta pandemi hastanesindeki yangında ölü sayısı 82'ye yükseldi

Bakanlık Sözcüsü Halid el-Mihanne, pandemi hastanesindeki yangının sonucuna ilişkin Irak devlet televizyonuna açıklama yaptı.

Mihanne, "Kovid-19 hastalarının tedavi gördüğü İbn el-Hatib Hastanesi'nde çıkan yangında 82 kişi şehit oldu, 110 kişi de yaralandı" dedi.

Yanıgının, oksijen tüpü patlamasından ötürü meydana geldiği belirtildi.

Patlama sonrası ülkede '3 günlük ulusal yas' ilan edildi.

Ne olmuştu?

Bağdat’taki İbn el-Hatib Hastanesi’nde, dün gece yangın çıkmıştı.

Yerel medyada yangının bir hasta yakınının oksijen tüpüne karşı kayıtsız davranışı ve ihmalinin neden olduğu öne sürülmüştü.

Başbakan Mustafa el-Kazımi, olayın ardından hastane müdürünü görevden alırken, yangının sebebinin araştırılması için talimat vermişti.