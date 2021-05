Mısır mahkemesi, Süveyş Kanalı'nı tıkayan Ever Given gemisinin alıkonulma kararının iptali talebini reddetti

Mısır Mahkemesi, Süveyş Kanalı'nın tıkanmasına neden olan Ever Given adlı geminin sahibi olan şirketin, geminin alıkonulması kararının iptali talebini reddetti.

Mısır yerel medyasında çıkan haberlere göre, ülkenin kuzeyindeki İsmailiye Ekonomi Mahkemesi, yaklaşık bir ay önce alınmış olan "geminin alıkonulma kararının" iptali talebine olumsuz cevap verdi.

Gemi şirketinin avukatı, mahkemeye Süveyş Kanalı İdaresi ile yapılan uzlaşı oturumlarında takdir edilen 916 milyon 526 bin dolarlık tazminat bedelinin oldukça mübalağalı olduğunu, ayrıca gemi üzerindeki yükün de alıkonulmasının deniz ticareti kanununa aykırı olduğunu iletti.

Aynı mahkeme, 12 Nisan'da Süveyş Kanal İdaresi'nin önlem prosedürü olarak incelemeler bitene ve zararın tazmini gerçekleşene dek geminin alıkonulması talebine olumlu cevap vermişti.

Kaza nedeniyle deniz trafiği durmuştu

"The Ever Given" isimli dev konteyner gemisi, kum fırtınası ve kötü hava koşulları nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi sonucu 24 Mart'ta Süveyş Kanalı'nda kıyıya çarparak kaza yapmıştı.

Geminin kanalda sıkışarak geçiş yolunu kapatmasıyla kanalın iki yakasında uzun gemi kuyrukları oluşmuş ve deniz trafiğinin durması nedeniyle ham petrol, LNG (sıvılaştırılmış doğalgaz) ve pek çok ürün sevkiyatında aksamalar yaşanmıştı.

Süveyş Kanal İdaresi, 6 gün süren çalışmaların ardından 29 Mart'ta dev yük gemisini yüzdürme çalışmalarının başarıyla sonuçlandığını ve kanalın, deniz trafiğine açıldığını açıklamıştı.

Bu süreçte Mısır'ın, günlük yaklaşık 12-14 milyon dolar zarara uğradığı tahmin edilirken, kazadan sonra göller bölgesine çekilen The Ever Given'ın küresel ticarete verdiği günlük zararın ise 10 milyar dolar civarında olduğu belirtiliyor.