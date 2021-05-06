SANA: İsrail'e ait bir helikopter Kuneytra'ya saldırdı

Suriye devlet ajansı SANA, İsrail'e ait bir askeri helikopterin ülkenin güneyindeki Kuneytra bölgesine saldırdığını, olayda ölen ya da yaralanların olmadığını aktardı.

Suriye devlet ajansı SANA, İsrail'in Suriye topraklarını hedef alan saldırılarına bir yenisinin daha eklendiğini bildirdi.

Ajansın haberinde, İsrail'e ait bir askeri halikopterin, Suriye'nin güneyindeki Kuneytra bölgesini hedef aldığı bilgisi verildi.

Haberde, saldırı sonrasında ölen ya da yaralanların olmadığı aktarıldı.

#عاجل | مراسل سانا: أنباء عن عدوان إسرائيلي نفذته مروحية على إحدى مناطق القنيطرة دون وقوع خسائر — سانا عاجل (@SanaAjel) May 5, 2021

Dün gece SANA, hava savunma sistemlerinin Lazkiye kenti ve Hama'nın Masyaf bölgesinde İsrail'in saldırılarına karşılık verdiği bilgisini paylaşmıştı. Ajans, saldırılarda 1 sivilin hayatını kaybettiğini ve 6'sının da yaralandığını bildirmişti.