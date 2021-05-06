İletişim Başkanı Altun: Musul Başkonsolosluğumuz yeniden faaliyete başlıyor

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 2014 yılında IŞİD'in saldırısına uğrayan Musul Başkonsolosluğu'nun yeniden hizmete açılacağını duyurdu.

Altun, "Musul Başkonsolosluğumuz hizmete hazır hale getirilerek yeniden faaliyete başlıyor. Bölgemizin huzur ve refahı için gece gündüz demeden çalışan Türkiye, Musul'da kardeşlik iklimine yeniden hizmet edecek. Ülkemize ve bölgemize hayırlı olsun" dedi.

Musul Başkonsolosluğumuz hizmete hazır hale getirilerek yeniden faaliyete başlıyor. Bölgemizin huzur ve refahı için gece gündüz demeden çalışan Türkiye, Musul’da kardeşlik iklimine yeniden hizmet edecek. Ülkemize ve bölgemize hayırlı olsun. — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) May 6, 2021

​2014 yılında IŞİD tarafından Musul Başkonsolosluğu'na silahlı baskın düzenlemiş ve dönemin Musul Başkonsolosu Öztürk Yılmaz'ın da aralarında olduğu 49 kişi rehin alınmıştı.

Olayın ardından Musul Başkonsolosluğu kapatılmıştı.