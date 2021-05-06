Katar Maliye Bakanı, zimmetine para geçirme suçlamasıyla gözaltına alındı

Katar'da kamu parasına zarar verme ve yetkilerini kötüye kullanma şüphesiyle sorgulanmak üzere Maliye Bakanı Ali Şerif el Emadi gözaltına alındı.

Katar Başsavcısı, Maliye Bakanı Ali Şerif el Emadi'nin kamu parasına zarar verme ve yetkilerini kötüye kullanma şüphesiyle sorgulanması için gözaltına alınması talimatını verdi.

Kamu sektörüyle ilgili suçlara dair belgelerin incelenmesinin ardından bu kararın alındığını bildiren Katar Haber Ajansı (QNA), 'genişletilmiş' bir soruşturmanın yürütüldüğünü belirtti.

Körfez'in enerji zengini küçük krallığında 2013'ten beri maliye bakanı koltuğunda oturan Emadi, 300 milyar dolarlık varlık fonu Katar Yatırım Otoritesi'nin yönetim kurulunda da yer alıyor.