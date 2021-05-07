Katar: Olumlu hamleler görüyoruz, bölge yararına iyi Türk-Arap ilişkileri istiyoruz

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman el Sani, ülkesinin tüm bölge yararına iyi Türk-Arap ilişkileri istediğini söyledi.

Bakan El Sani, Katar merkezli Al Jazeera kanalına verdiği mülakatta, bölgesel ve ülke içi gelişmelerin yanı sıra Türkiye'nin Arap coğrafyasındaki rolüne ilişkin açıklamalarda bulundu.

Katarlı Bakan, "Olumlu hamleler görüyoruz. Türkiye bölgenin bir parçası ve bölgesel güvenlikle ilgileniyor. Türkiye ile iyi ilişkilerimiz var ve bölge yararına iyi Türk-Arap ilişkileri istiyoruz" diye konuştu.

Türkiye ve Mısır dışişleri bakanlıkları heyeti arasındaki siyasi istişareler, 5 Mayıs'ta Mısır'ın başkenti Kahire'de başlamıştı.

Qatar encourages positive discussions in US-Iran nuclear talks https://t.co/y19lowTOzV — Al Jazeera English (@AJEnglish) May 6, 2021

​Zimmetine para geçirmekten gözaltında olan Maliye Bakanı ile ilgili açıklama

Katar Maliye Bakanı Ali Şerif el İmadi'nin görevden alınmasına da değinen El Sani, hukukun üstünlüğüne saygı duyduklarını, hiç kimsenin hukukun üstünde bir yeri bulunmadığını ve Katar'ın bir kurumlar devleti olduğunu söyledi.

İmadi ile ilgili yaşananların onun göreviyle doğrudan ilişkili olduğunu kaydeden El Sani, soruşturmanın devam ettiğini ve içeriğiyle ilgili yorum yapamayacağını ifade etti.