Rusya: İdlib’de bir grup terörist Suriye ordusunun mevzilerine saldırdı

Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi’nden yapılan açıklamada, İdlib’de bir grup teröristin Suriye ordusunun mevzilerine saldırdığı, saldırganlardan en az 10 kişinin öldürüldüğü bildirildi.

Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Aleksandr Karpov, bugünkü basın açıklamasında İdlib’de yaklaşık 20 kişilik bir terörist grubun Suriye ordusunun mevzilerine saldırdığını, saldırganlardan en az 10 kişinin öldürüldüğünü ifade etti.

Tuğamiral Karpov, “İdlib vilayetinde Mellaja yerleşiminin bulunduğu bölgede ‘Heyet Tahrir Şam’ terörist grubuna mensup yaklaşık 20 yabancı militan, Suriye Arap Cumhuriyeti’nin hükümet güçlerine ait mevzilere saldırı gerçekleştirdi” diye konuştu.

Suriye ordu birliklerinin saldırıyı püskürttükleri bilgisini de veren Karpov, en az 10 militanın öldürüldüğünü, saldırganların geri kalanının El-Ftira yerleşimine doğru geri çekildiklerini ifade etti.