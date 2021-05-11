İsrail, Gazze'de sivillere ait binayı vurdu: Ölü sayısı 25'e yükseldi

İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'nde dün akşamdan bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 25'e çıktı.

Gazze'deki yerel kaynaklar, İsrail ordusunun sivillerin ikamet ettiği bir apartmana hava saldırısı düzenlediğini belirtti.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, hedef alınan apartmanda 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 6 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Açıklamada, dün akşamdan bu yana devam eden İsrail saldırıları nedeniyle 9'u çocuk, 1'i kadın olmak üzere 25 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 115 kişinin yaralandığı kaydedildi.

İsrail ordusu takviye kuvvet gönderdi

Öte yandan İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada,gönderildiği aktarıldı.

İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, Savunma Bakanı Benny Gantz'ın Gazze için takviye kuvvetleri çağırdığı bilgisi yer aldı.

Aynı açıklamada, 'iç cephe savunmasını derinleştirmek' için Gantz'ın 5 bin İsrail askerinin seferber edilmesini emrettiği bilgisinin altı çizildi.

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için dün yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli silahlı gruplar da İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

Bunun üzerine de İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik 'Surların Muhafızı' adı verilen askeri operasyon başlatıldığını duyurmuştu.