Filistin Yönetimi: ABD'nin sessizliği Gazze, Batı Şeria ve Kudüs'teki katliamlara yol açtı

Filistin Yönetimi, "ABD'nin İsrail'in yaptıkları karşısındaki sessizliği ve nefsi müdafaa olarak tanımlaması Gazze, Batı Şeria ve Kudüs'teki katliamlara yol açtı" açıklamasında bulundu.

Filistin Yönetimi, İsrail'in Gazze, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki saldırılarına ve ABD yönetiminin yaşananlara dair açıklamalarına tepki gösterdi.

Facebook üzerinden açıklamada bulunan Filistin Yönetimi, "Devlet Başkanı (Mahmud Abbas), bu suç faaliyetinin sürmesine karşı çıktı ve ABD yönetimini İsrail saldırganlığını durdurmak ve durumu kontrol altında tutmak için derhal ve hızlı bir şekilde müdahale etmeye çağırdı" denildi.

Açıklamada, "ABD'nin İsrail'in yaptıkları karşısındaki sessizliği ve nefsi müdafaa olarak tanımlaması Gazze, Batı Şeria ve Kudüs'teki katliamlara yol açtı" ifadelerine yer verildi.

Gazze Şeridi'ndeki gruplar, İsrail polisinin Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah mahallesinden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik 'Surların Muhafızı' adıyla askeri operasyon başlatıldığını bildirmişti.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 10 Mayıs'tan bu yana İsrail'in Gazze saldırılarında 31'i çocuk, 20'si kadın olmak üzere 122 Filistinli hayatını kaybetti.