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    Hamas Siyasi Büro Başkanı Halid Meşal

    Eski Hamas lideri Halid Meşal İsrail'in Aksa Camii'nden çıkmasının başlıca şartları olduğunu söyledi

    © AFP 2021 / RODGER BOSCH
    Ortadoğu
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    Eski Hamas Siyasi Büro Başkanı Halid Meşal, İsrail'le gerilimin sona ermesi için Türkiye'nin de aralarında bulunduğu bazı ülkelerin girişimleri olduğunu ve öncelikle İsrail'in Aksa Camii'nden çıkmasının şartları arasında yer aldığını belirtti.

    Eski Hamas Siyasi Büro Başkanı Halid Meşalİsrail'le gerilimin sona ermesi için Türkiye'nin de aralarında bulunduğu bazı ülkelerin girişimleri olduğunu ve öncelikle İsrail'in Mescid-i Aksa'dan çıkmasının şartları arasında yer aldığını belirtti.

    Hamas'ın halen yurt dışı sorumluluğunu yürüten Halid Meşal, TRT Arapça'ya verdiği röportajda, İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlalleri ve Gazze Şeridi'ne saldırılarının ardından gelinen aşamayı değerlendirdi.

    İsrail'in ateşle oynadığını, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyerek mevcut krizi tetiklediğini söyleyen Meşal, Gazze'deki Filistinli direniş gruplarının, İsrail'i Kudüs'e yönelik saldırısını durdurması için birkaç gün uyardığını vurguladı.

    Meşal, "Bu milli bir mücadele. Çünkü biz bu topraklarda yaşayan bir halktık ve işgalciler gelip bizi yerimizden etti. Yani bu, işgalcilere karşı bir direniştir. Onlarla Yahudi oldukları için değil, işgalci oldukları için mücadele ediyoruz. Topraklarımızı savunma hakkımız var" ifadelerini kullandı.

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    © REUTERS
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    Hiç kimsenin Filistin halkını direniş hakkından mahrum edemeyeceğine dikkati çeken Meşal ayrıca Gazze'nin de Kudüs ve Mescid-i Aksa'nın yanında olma hakkından da yoksun bırakamayacağının altını çizdi.

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    Meşal, Gazze ve İsrail arasındaki tırmanışın kontrol altına alınmasına yönelik Türkiye, Mısır, Katar ve ABD tarafında hareketlilik olduğunu dile getirdi.

    Taleplerinin Gazze ve Kudüs'teki tırmanışın durdurulması olduğunu belirten Meşal, "En önemli şartlar işgalci İsrail'in Mescid-i Aksa'dan çıkması, halkımıza ve Mescid-i Aksa'daki Müslümanlara ibadet özgürlüğü tanınması ve Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki Filistinlilerin yerlerinden edilmesinin durdurulmasıdır" dedi.

    Halid Meşal, direniş gruplarının Gazze'deki ambargoya rağmen askeri yeteneklerini geliştirebildiğini ifade etti.

    Etiketler:
    Halid Meşal, El Aksa, Filistin, İsrail, HAMAS
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