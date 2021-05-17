13 yaşındaki Filistinli çocuk, bölgede yaşananları rap şarkısıyla anlattı

Filistinli 13 yaşındaki Abdurrahman eş-Şanti ise, bölgede yaşananları rap şarkısıyla anlatarak dünyaya seslendi. Eş-Şanti, şarkısında "Filistin on yıllardır işgal altında ama yüzyıllardır bir vatan" ifadelerini kullandı.

Filistinli 13 yaşındaki Abdurrahman eş-Şanti, Filistin'de yaşananları yazdığı rap şarkılarla anlatıyor.

TRT'nin haberine göre, bölgede bir süredir devam eden İsrail saldırılarıyla ilgili yeni bir şarkı hazırlayan eş-Şanti, halkının yaşadıklarını dünyaya duyurmaya çalışıyor.

Abdurrahman'ın İsrail saldırıları sonrasında yıkılan binaların önünde kaydettiği ve sosyal medya hesabından paylaştığı şarkının sözleri ise şu şekilde:

© AA / Fatih Aktaş Çavuşoğlu'ndan Filistin açıklaması: Ümmet bizden liderlik bekliyor, gereken her adımı atmaya hazırız

Tüm bu olanları kelimelere dökmek kolay değil. Küçük kız kardeşime bakıyorum. O bunu hak ediyor mu? Eşit şekilde muamele görmediği, doğduğu yeryüzünden özgürce yaşamasını reddeden bir dünyada büyümeyi. Bu toprakları işgal etmek istiyorlar. Ama hayır aklımı işgal etmelerine izin vermeyeceğim. Hayatıma dair yazarken burayla dolu olacağım.

Çünkü tek misyonum insanlara sesimizi duyurmak. Bu sözler Şeyh Cerrah için. Umarım fark yaratabilirler. Çünkü aynı şey 48'de yaşandı. Dedemler tahliye edildi ve mülteci kampına gitmeye zorlandı. Ama biliyorsun Gazze'de hiçbir şey değişmedi. Bir daha geri dönemediler.

İşte bugün olduğum yer böyle. Hayatta olup olmadığımı öğrenmek için kuzenlerim arıyor. Göğü aydınlatan havai fişeklerin olmadığından emin olmak için bayramı kutlamaya ve inancımızı korumaya çalışıyoruz. Sanırım unutulmayacak anılar nasıl biriktiriliyor görebiliyorsun. Filistin"

“Filistin on yıllardır işgal altında ama yüzyıllardır bir vatan.”



İsrail'in Gazze'ye yönelik insanlık dışı saldırılarına uluslararası aktörler kulak tıkıyor.13 yaşındaki Abdurrahman eş-Şanti, yaşanan acıları rap şarkısıyla tarif etti.https://t.co/EMrnLg1c3M pic.twitter.com/O4QCITq1oN — TRT HABER (@trthaber) May 17, 2021

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