Gazze'deki koronavirüs test laboratuvarı, İsrail'in saldırıları nedeniyle kullanılamıyor

Gazze'de bulunan Al-Rimal koronavirüs test kliniği, İsrail'in düzenlediği hava saldırıları nedeniyle kullanılamıyor.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, klinikle birlikte bölgedeki Sağlık Bakanlığı ve Katar Kızılayı'nın bulunduğu binanın da saldırılar nedeniyle çalışamaz durumda olduğu belirtildi.

, bakanlığa yapılan saldırılar nedeniyle bazı tıbbi personelin yaralandığı ve bazılarının durumunun ise ağır olduğunu söyledi.

Hükümet Sözcüsü Eşref Kudra ise, İsrail'in saldırılarının 'Sağlık bakanlığının koronavirüsle mücadeledeki çabalarını baltalamakla tehdit ettiğini' söyledi ve saldırılar nedeniyle test merkezinin durduğunu açıkladı.

İsrail'in saldırılarından önce, Gazze'de günde ortalama 1600 kişiye koronavirüs testi yapılıyordu.

Öte yandan, DSÖ de bölgede 103 bin kişinin koronavirüse yakalandığını ve 930'dan fazlasının ise hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, 10 Mayıs'tan bu yana İsrail'in Gazze saldırılarında 41'i çocuk, 23'ü kadın 145 Filistinlinin hayatını kaybettiğini, 1100 kişinin yaralandığını açıkladı.