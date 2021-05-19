Güney Lübnan'dan fırlatılan roketlere İsrail'den top ateşiyle karşılık

İsrail ile Gazze'deki Hamas arasındaki savaş 10. günündeyken, bir kez daha 'Güney Lübnan'dan İsrail'e roket atıldığı' haberi geldi. İsrail ordusu, roketlere misilleme olarak Lübnan'da bir dizi hedefe top ateşi açtığını açıkladı.

İsrail'in Hayfa'nın doğusundaki Aşağı Celile bölgesi siren sesleriyle sarsılırken, Haaretz gazetesi, İsrail'in kuzeyinin yeni bir roket saldırısı altında kaldığını, bunların bazısının Lübnan'ın güneyinden atıldığını ve çoğunun İsrail hava savunma sistemleri tarafından imha edildiğini duyurdu.

Reuters'e konuşan Lübnan'daki güvenlik kaynakları, güney sahil kenti Sur'un Seddikine köyünden İsrail'in kuzeyine 4 roket atıldığını söyledi.

بالفيديو ـ اطلاق عدد من الصواريخ من بلدة صديقين #جنوب_لبنان باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلةhttps://t.co/ErgTYqUmNk pic.twitter.com/LzJj0GhSio — قنـــاة الجـــديـــد (@ALJADEEDNEWS) May 19, 2021

Biri havada imha edildi

Roketlerden birinin imha edildiğini, ikisinin denize ve birinin açık alana düştüğünü belirten İsrail ordusu, roketlere misilleme olarak Lübnan'da bir dizi hedefi top ateşine tuttuğu açıklamasını yaptı.

İlk etapta roketleri kimin attığı netleşmezken, iki taraftan can kaybı ya da hasar açıklaması gelmedi.

Üçüncü kez

Bu 10 Mayıs'ta İsrail-Hamas savaşının başlamasından beri, Lübnan'dan İsrail'e ateş açıldığına dair gelen üçüncü haber oldu.

Haberlere göre pazartesi Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine 6 top mermisi atıldı, ama sınıra ulaşmadı, fakat İsrail topçusu misillemede bulundu. Perşembe fırlatılan 3 roket, Akdeniz'e düşerek can kaybı ve hasara yol açmadı.

İsrail'in 2006'da Hizbullah'a karşı başlattığı Lübnan Savaşı'nda çok kan dökülmesine rağmen yenilgiye uğramasından beri sınır genelde sakin. Lübnan'daki küçük Filistinli gruplar ara sıra İsrail tarafına ateş açabiliyor.