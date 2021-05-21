İran, 'Gazze' SİHA'sı ve 'Kudüs' radar sisteminin tanıtımını yaptı

İran Savunma Bakanlığı, 'Kudüs' radar sistemi, '9-Gün' olarak adlandırılan karadan havaya füze sistemi ve 2 bin kilometre menzilli 'Gazze' adlı bir SİHA modeli de dahil olmak üzere 3 yeni askeri aracın tanıtımını yaptı.

Başkent Tahran'da bugün düzenlenen bir törenle Devrim Muhafızları Ordusu (İDM), Başkomutan Tümgeneral Hüseyin Selami'nin de katılımıyla İran'da geliştirilen 3 yeni askeri aracın tanıtımını gerçekleştirdi.

The IRGC today unveiled a new drone called Gaza, which can reportedly carry 13 bombs for 2,000km. Also unveiled was the 9 Dey missile defence system and Quds radar system. #Iran pic.twitter.com/I7G8jNAJ2Q — Kian Sharifi (@KianSharifi) May 21, 2021

​Bu araçların arasında, 35 saatlik uçuş süresine sahip çeşitli gözetleme, savaş, keşif görevleri yapabilen 'Gazze' adlı yeni bir SİHA (silahlı insansız hava aracı) da bulunuyor.

'Tel Aviv'e ulaşabiliyor'

İran medyası, SİHA'nın muharebe görevlerinin yanı sıraek olarak 13 bomba taşıdığını ve 2 bin kilometreden fazla uçabileceğini öne sürüyor. Yine medyaya göre bu menzille SİHA, İran'dan İsrail'in en kalabalık şehri Tel Aviv'e ulaşabiliyor.

Bugün ayrıca seyir füzeleri, uçak bombaları ve İHA'lar gibi yakın menzilli tehditleri önleyebildiği bildirilen ve tamamen yerli '9-Gün' adlı karadan havaya füze sistemi de sergilendi.

Selami, hızlı konuşlandırma için üretilen ve hızla hareket ettirilebilen 'Kudüs' radar sisteminin açılışında da yer aldı.

Savunma sanayiye bütçesinin önemli bir kısmını ayıran İran, şubat ayında 340 yeni füze ateşlemeli sürat teknesini de tanıtmıştı.