ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Kudüs'teki konsolosluğu yeniden açacağız

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ABD'nin Filistin ile ilişkilerine bakan Kudüs'teki konsolosluğun yeniden açılacağını duyurdu. Blinken, ABD'nin Gazze için 5.5 milyon dolar yardım sağlayacağını da belirtti.

Gazze'de sağlanan ateşkesin ardından Ortadoğu turuna çıkan Antony Blinken, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir araya geldi.

Abbas ile Blinken'ın görüşmesi Ramallah'taki Filistin Başkanlık Sarayı'nda başladı.

Blinken, görüşmenin ardından, Biden yönetiminin Kongre'den Filistinliler için 75 milyon dolarlık kalkınma ve ekonomik yardım talep edeceğini söyledi.

Blinken, ABD'nin Gazze'ye acil felaket yardımı olarak 5.5 milyon dolar sağlayacağını ve Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) da 32 milyon dolar vereceğini belirtti.

ABD'nin Filistin ile ilişkilerine bakan Kudüs'teki konsolosluğun yeniden açılacağını da duyuran ABD Dışişleri Bakanı, İsrail ziyaretinde önceki Başkan Donald Trump'ın Tel Aviv'den Kudüs'e taşıdığı ABD Büyükelçiliği'ne de giderek çalışanlarla bir araya geldi.

Protestoyla karşılaştı

İşgal altındaki Batı Şeria'da yüzlerce Filistinli, Ramallah'ı ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'a karşı gösteri düzenledi.

Ramallah'ın merkezindeki el-Menara Meydanı'nda toplanan Filistinliler, gösteride Filistin bayrakları, İsrail'in son Gazze saldırısına ilişkin fotoğraflar ve ölenleri sembolize eden tabutlar taşıdı.

Abbas-Blinken görüşmesinin yapıldığı Ramallah'taki Başkanlık Sarayı'na yürümeye çalışan kalabalık, güvenlik güçlerinin engeliyle karşılaştı.

Netanyahu ile de görüşmüştü

Blinken, Ortadoğu turunun ilk durağı İsrail'de Başbakan Benyamin Netanyahu ile görüşmüştü.

ABD Dışişleri Bakanı, Ramallah'tan Kahire'ye gidecek, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Sisi ve Dışişleri Bakanı Semih Şükri ile görüşmesinin ardından son durağı Amman'da Ürdün Kralı 2. Abdullah ve Dışişleri Bakanı Eyman Safadi ile bir araya gelecek.