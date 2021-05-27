Beşar Esad, Suriye devlet başkanlığı seçimlerini oyların yüzde 95'ini alarak kazandı

Suriye'de bugün düzenlenen devlet başkanlığı seçimlerinin ardından oy sayım işlemi sona erdi.
Seçim sonucunu duyuran Suriye Halk Meclisi Başkanı Hammuda Sabbağ, mevcut Devlet Başkanı Beşar Esad'ın oyların yüzde 95.1'ine tekabul eden 13 milyon 540 bin 360'ını alarak seçimi kazandığını bildirdi.
#عاجل || رئيس مجلس الشعب حموده صباغ يعلن فوز الدكتور بشار الأسد بمنصب رئيس الجمهورية العربية السورية بحصوله على الأغلبية المطلقة من أصوات الناخبين بنسبة/95.1 /بالمئة من عدد الأصوات— سانا عاجل (@SanaAjel) May 27, 2021
Sandık başına giden Suriyelilerin sayısının 14 milyon 239 bin 140 olduğunu kaydeden Sabbağ, seçime yüzde 78'lik bir katılım sağlandığı bilgisini verdi.
Halk Meclisi Başkanı, vatandaşların sergilediği 'yüksek bilincin tüm beklentileri aştığını' kaydetti.
Bununla birlikte diğer adaylar Mahmud Muri oyların yüzde 3.3'ünü, Abdullah Sallum Abdullah ise yüzde 1.5'ini aldı.
Sokaklarda kutlamalar başladı
Resmi sonucun Esad'ın kazandığı yönünde açıklanmasıyla birlikte Suriye'nin birçok kentinde halk, kutlamalar için sokaklara döküldü.
Suriye resmi haber ajansı SANA; Şam, Halep, Lazkiye, Humus, Haseke ve diğer bir dizi kentten kutlama görüntüleri paylaştı.
#حلب.. من الأجواء الاحتفالية في المدينة الجامعية بإنجاز الاستحقاق الدستوري#سورية_تنتخب_2021#الانتخابات_الرئاسية_26_أيار_2021 pic.twitter.com/LJFLTaFDyd— سانا عاجل (@SanaAjel) May 27, 2021
حشود جماهيرية في #مصياف وطيبة الإمام احتفاءً بإنجاز الاستحقاق الدستوري#حماة- #سانا https://t.co/RlHsVsganG pic.twitter.com/NGeq76kI9p— سانا عاجل (@SanaAjel) May 27, 2021
#حمص.. تجمع شعبي حاشد احتفاء بإنجاز الاستحقاق الدستوري#سورية_تنتخب_2021#الانتخابات_الرئاسية_26_أيار_2021 pic.twitter.com/Xgo2ZI8EDJ— سانا عاجل (@SanaAjel) May 27, 2021
إطلاق الألعاب النارية احتفالاً بفوز الدكتور #بشار_الأسد بمنصب رئيس الجمهورية العربية السورية pic.twitter.com/3Owm3sgZbb— سانا عاجل (@SanaAjel) May 27, 2021
Diğer yandan Esad'ın galibiyetinin duyurulmasıyla başkent Şam'da havai fişek gösterisi gerçekleştirildi.
إطلاق الألعاب النارية احتفالاً بفوز الدكتور #بشار_الأسد بمنصب رئيس الجمهورية العربية السورية pic.twitter.com/3Owm3sgZbb— سانا عاجل (@SanaAjel) May 27, 2021
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