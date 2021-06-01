Rusya ve Türkiye’den Halep’te ortak devriye

Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Aleksandr Karpov, bugünkü basın toplantısında, “Halep bölgesinde, Cakih el Faukani – Tel Şayr güzergahında, yeni Rus-Türk ortak devriyesi gerçekleşti” ifadesini kullandı.
Rusya ve Türkiye’nin Suriye’nin Halep bölgesinde ortak devriye görevini yerine getirdiği belirtildi.
Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Aleksandr Karpov, bugünkü basın toplantısında, “Halep bölgesinde, Cakih el Faukani – Tel Şayr güzergahında, yeni Rus-Türk ortak devriyesi gerçekleşti” ifadesini kullandı.
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