İngiliz basını: Katar, El Nusra'ya milyonlarca dolarlık fon sağladı

İngiliz basınına göre Katar devleti, Suriye'de faaliyet gösteren El Nusra'ya yüz milyonlarca dolar göndermek amacıyla gerçekleştirilen gizli bir kara para aklama operasyonunda merkezi rol oynamakla suçlanıyor.

Londra'daki Yüksek Mahkeme'de bu hafta ortaya atılan bir iddiaya göre, Katar devletine bağlı özel bir büro, Suriye'de El Kaide bağlantılı El Nusra Cephesi'ne yüz milyonlarca doları bulan fonlamalar gerçekleştirdi.

Qatar ‘funnelled millions of dollars to Nusra Front terrorists in Syria’ | News | The Times https://t.co/DhMJ3eXD3I — Yves Sauriol (@Yves08642006) June 4, 2021

​İngiltere'de 9 Suriyeli tarafından açılan tazminat davasında, 2 Katar bankası, çok sayıda hayır kurumu, varlıklı iş insanları, önde gelen politikacılar ve memurlar sanık olarak yer alıyor.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre Katar devleti, oluşturduğu bu şebeke üzerinden kara para aklamakla suçlandı.

Bahsi geçen büronun Katar Emiri'ne bağlı olarak faaliyet yürüttüğü öne sürülüyor.