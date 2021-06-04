İngiliz basını: Katar, El Nusra'ya milyonlarca dolarlık fon sağladı

Londra'daki Yüksek Mahkeme'de bu hafta ortaya atılan bir iddiaya göre, Katar devletine bağlı özel bir büro, Suriye'de El Kaide bağlantılı El Nusra Cephesi'ne yüz milyonlarca doları bulan fonlamalar gerçekleştirdi.
Qatar ‘funnelled millions of dollars to Nusra Front terrorists in Syria’ | News | The Times https://t.co/DhMJ3eXD3I— Yves Sauriol (@Yves08642006) June 4, 2021
İngiltere'de 9 Suriyeli tarafından açılan tazminat davasında, 2 Katar bankası, çok sayıda hayır kurumu, varlıklı iş insanları, önde gelen politikacılar ve memurlar sanık olarak yer alıyor.
İngiliz basınında yer alan haberlere göre Katar devleti, oluşturduğu bu şebeke üzerinden kara para aklamakla suçlandı.
Bahsi geçen büronun Katar Emiri'ne bağlı olarak faaliyet yürüttüğü öne sürülüyor.
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