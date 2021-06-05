Hollanda, IŞİD'e katılan vatandaşını Suriye'den teslim aldı

Hollanda hükümetinin IŞİD'e katılan bir vatandaşı ve üç çocuğu ülkeye geri getirmek üzere Suriye'ye gönderdiği heyet, bugün vatandaşlarını teslim aldı.

Hollandalı kamu yayın kuruluşu NOS'taki habere göre, Hollanda'nın Suriye Özel Temsilcisi Emiel de Bont ve Dışişleri Bakanlığı'ndan yetkililerin de bulunduğu heyet dün akşam Suriye'ye ulaştı.

Haberde, Hollanda heyetinin, İlham B. isimli Hollanda vatandaşı ve iki çocuğunun yanı sıra anne-babası bilinmeyen bir çocuk olmak üzere 4 kişiyi, Suriye'nin Kamışlı ilçesinde bu sabah teslim aldığı belirtildi.

Bu kişilerin Suriye'nin kuzeydoğusundaki Haseke ilinde Demokratik Suriye Güçleri'ne (DSG) ait bir kampta kaldığı kaydedildi.

Teslim alınan 4 kişinin, Hollanda'nın Erbil Konsolosluğuna götürüldüğü aktarıldı.

Özel Temsilci De Bont, düzenlediği basın toplantısında, "Buraya, Hollanda Mahkemesinin kararını icra etmek üzere küçük bir grubu Hollanda'ya götürmek için geldik" dedi.

Geri getirme kararına değişik tepkiler geldi

Sağcı Özgürlük Partisi (PVV) lideri Geert Wilders ise Twitter'dan geri getirme kararına karşı olduğunu belirtti.

Als dit waar is hebben Kaag en Grapperhaus een groot politiek probleem. Het is onacceptabel en onaanvaardbaar dat we de islamitische vijand van ISIS hierheen halen. Die terreurvrouwen hebben hun recht verspeeld ooit nog voet op NL-se bodem te zetten!https://t.co/IAu53U1YsO — Geert Wilders (@geertwilderspvv) June 5, 2021

Geçici hükümetin Başbakanı Mark Rutte liderliğindeki Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi (VVD) milletvekili Ingrid Michon, Twitter'dan yaptığı açıklamada, IŞİD'e katılan vatandaşlarının geri getirilmesine güvenlik gerekçesiyle karşı olduğunu kaydetti.

Onbegrijpelijke actie als dit waar is. We doen er alles aan om Nederland veilig te houden. Dan moeten we deze IS-gangers niet gaan ophalen uit Syrië. Dit gaat om onze veiligheid. Stop hiermee! https://t.co/PxkFEMQaUR — Ingrid Michon (@ingridmichon) June 5, 2021

Öte yandan D66 partisi milletvekili Hanneke Van der Werf ise Twitter'dan vatandaşlarının geri getirilmesini olumlu karşıladığını belirterek, "Güvenlik açısından bu kadının radardan kaybolmaması ve getirilip yargılanması daha iyi oldu" ifadelerini kullandı.

Hollanda'da Lahey Mahkemesi, kasım 2019'da verdiği kararında hükümetin Suriye'nin kuzeydoğusundaki gözaltı kamplarında bulunan IŞİD'lilerin çocuklarının hızla geri getirilmesi için her türlü çabayı göstermesi gerektiğine karar vermişti.

Fakat üst mahkeme bu kararı bozmuş ve haziran 2020'de Hollanda Yüksek Mahkemesi, üst mahkemenin bozma kararını onayarak hükümetin IŞİD'e katılan kadınları ve çocuklarını Hollanda'ya geri getirme yükümlülüğü olmadığına karar vermişti.

Hollanda'da mahkemeler bu genel kuralın aksine kişisel duruma ve somut olaya göre IŞİD'e katılan Hollandalıların ve çocuklarının ülkeye getirilmesine karar verebiliyor.