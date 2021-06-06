Yemen'de bir akaryakıt istasyonuna saldırı: Ölü sayısı 17'ye yükseldi

Yemen hükümetine bağlı resmi haber ajansı SEBE'de yer alan habere göre, Enformasyon ve Kültür Bakanı Muammer el-İryani, Husilerin Marib'in kuzeyindeki er-Ravda bölgesinde, sivil yerleşim alanındaki akaryakıt istasyonuna balistik füze ile düzenlenen "terör saldırısını" sert bir şekilde kınadı.

Yaralılara ilk yardım için yola çıkan iki ambulansın da bomba yüklü insansız hava aracıyla hedef alındığını belirten İryani, saldırılarda 1'i çocuk 17 sivilin öldüğünü, 5 kişinin yaralandığını duyurdu.

İlk gelen haberlerde, Husilerin Marib'in kuzeyindeki er-Ravda bölgesinde, sivil yerleşim alanındaki akaryakıt istasyonuna balistik füze ile düzenlediği saldırıda 14 kişinin öldüğü bildirilmişti.

Husilerden saldırıya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Husiler, merkezi hükümetin en önemli kalelerinden olan ve Savunma Bakanlığı karargahını da barındıran Marib kentini ele geçirmek için son dönemde saldırılarını artırdı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor. Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.