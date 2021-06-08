'Ölmedim, sağlığım yerinde' diyen Nasrallah, Lübnan'ın yakıt krizini çözmek için İran'a gidip petrol almayı önerdi

Lübnan'da İran destekli Şii örgüt Hizbullah'ın lideri Hasan Nasrallah, 25 Mayıs'taki TV konuşmasında sürekli öksürmesinin Kovid-19'a veya zatürreye yakalandığı, hatta ölümcül hasta olduğu spekülasyonlarına yol açması üzerine bugün sıhhat ve afiyette olduğu mesajını verdi. Tarihinin en büyük ekonomik krizini geçiren Lübnan'daki yakıt sıkıntısına çare olarak İran'ı adres gösteren Nasrallah, Tahran'a gidip yakıt talep etmeyi önerisini getirdi.

İran destekli İsrail'e direniş eksenin 'kahramanı' konumundaki Nasrallah, yine Hizbullah'ın el Manar kanalında boy göstererek Lübnan'da benzin istasyonları önünde oluşan uzun kuyruklar ve yarım günü bulan elektrik kesintilerini 'aşağılayıcı' diye niteleyerek "Biz Hizbullah olarak Tahran'a gidip İran hükümetiyle müzakere ederek yakıt satın alabiliriz" dedi.

Lübnanlı yetkililere cesur karar alma ve ABD'nin yaptırımlarına boyun eğmeme çağrısı yapan Hizbullah lideri, pul kadar bile değeri kalmayan Lübnan lirasıyla ödeme yapabileceklerini, böylece Merkez Bankası'nın kasada dolar kalmadığı mazeretinin bertaraf edileceğini belirtti. İran'dan petrol ürünleri ve Lübnan halkının ihtiyaç duyduğu her şeyi getirmek için İranlı yetkililerle anlaşmaya varmış olduğuna işaret etti:

"Bu sorun çözülmezse biz İran'a gidip çoktan kabul etmiş İranlı yetkililerle müzakerede bulunacağız ve benzin ile dizel satın alıp bunu Beyrut Limanı'na getirteceğiz, ellerinden geliyorsa Lübnanlı yetkililer bizi durdursun."

İsrail'de marttaki erken seçim sonrası mayısta Hamas'la tutuşulan savaşın ardından Başbakan Benyamin Netanyahu'yu dışlayan koalisyon hükümeti anlaşmasına varılması, ama hala yeni hükümetin görevi devralmamasına da değinen Nasrallah, "Netanyahu bugün mağlup ve krizde ve krizlerinden çıkmak için pervasız seçeneklere başvurabilir" dedi.

Siyasi krizin İsrailli yetkilileri Filistinliler ile Kudüs'teki Müslüman cemaate yönelik aptalca saldırılara itebileceği uyarısını yapan Genel Sekreter, 'Hizbullah'ın Kudüs'e yapılacak herhangi bir saldırının bölgesel bir savaşa yol açacağı yeni bir denkleme ulaşmak için çalıştığından' söz etti.

🇱🇧 #Hezbollah Secretary-General Hassan #Nasrallah warned that the #terrorist organization is working to reach a new equation in which any attack on #Jerusalem will lead to a regional war, during his 2nd speech in 2 weeks on Tuesday.#MiddleEast | #lebanonhttps://t.co/SuNozAvh6S — The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) June 8, 2021

Sağlığıyla ilgili endişelendikleri için destekçilerine teşekkür eden Hizbullah lideri, "Bir insan sadece bir insandır; bazen hastalanır, bazen yorulur" dedi. Sadece alerjisinin nüksettiğini, önemli bir şeyinin olmadığını söyleyen Nasrallah, İsrail dış istihbarat servisi Mossad kaynaklı ağır hasta olduğu ya da öldüğü söylentilerine atfen "Bazları bizi öldürdü ve bazıları bir halef aramaya başladı, onları temin ederim" diye konuştu.

"Sevgisini dile getiren, ekmek ve tuz dağıtan, yazıp arayanlar var, bazıları ilaç ve bal gönderdi. Onları temin ederim. Sevgilerini aziz kabul ediyorum ve hepsine teşekkür ediyorum" diye devam eden Hizbullah lideri, 'bir gün Kudüs'teki El Aksa'da hep birlikte dua edebilecek kadar yaşamayı umduğunu' sözlerine ekledi.