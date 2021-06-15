Afganistan'da çocuk felci aşısı yapan ekipler yine hedefte: 4 ölü, 4 yaralı

Taliban ve bazı dini liderlerin aşıları Batılıların komplosu olarak gördüğü Afganistan'da yine aşı çalışmaları hedef alındı. 3 aydan kısa bir sürede düzenlenen bu ikinci saldırıda çocuk felci aşısı yapmakla görevli sağlık çalışanlarından 4 kişi hayatını kaybetti. Bölgede aşılama çalışmaları sekteye uğradı.