Afganistan'da çocuk felci aşısı yapan ekipler yine hedefte: 4 ölü, 4 yaralı

Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinde çocuk felci aşısı yapan ekibe yönelik saldırılarda 4 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı. Olay, bölgede yaklaşık son 3 aydır aşı ekiplerine düzenlenen ikinci saldırı oldu.
Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Osman Taheri, saldırıların 2 saat aralığında 3 farklı bölgede düzenlendiğini aktardı.
AFP ajansına konuşan bir sağlık yetkilisi, bölgedeki aşılama çalışmalarına ara verildiğini söyledi.
Four polio vaccinators killed, four wounded in Nangarhar— Ariana News (@ArianaNews_) June 15, 2021
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Yaklaşık 3 ay önce Celalabad'da çocuk felci yapmak için bulunan 3 kadın görevli öldürülmüştü.
Taliban ve bazı dini liderler, aşıların Batılıların Müslüman çocukları hedef alan komplolarından biri olduğu görüşünde.
Despite rapidly rising #COVID19 cases and blazing summer sun☀️ the brave and dedicated #polio workers of #Afghanistan will be going door-to-door to vaccinate children against polio.— WHO Afghanistan (@WHOAfghanistan) June 14, 2021
🚪Will you answer the call?
The 3rd national polio campaign of 2021 runs from 14-17 June pic.twitter.com/qCzrvd8QC8
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