'İsrail'in yeni hükümeti Beyaz Saray'dan Kudüs'teki ABD Başkonsolosluğu'nun yeniden açılmasının ertelemesini talep etti'

Axios internet sitesine konuşan ismi belirsiz İsrailli kaynaklar, yeni İsrail hükümetinin Dışişleri Bakanlığı'nın Beyaz Saray'dan Kudüs'teki Amerikan konsolosluğunun yeniden açılmasını ertelemelerini talep ettiğini belirtti.

Kaynaklar, talebin yeni hükümetin için yeni sorunlar yaratmaktan kaçınma ihtiyacından kaynaklandığını ifade etti.

Axios'a göre Tel Aviv, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin, konsolosluğun açılmasını en azından yaz sonrasına erteleme çağrısına kulak vereceğine inanıyor.

Bu konuda atılacak adım için de eylül ayı işaret ediliyor.

Öte yandan İsrail Dışişleri Bakanlığı'ndan iddialara ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

2018'de dönemin ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Filistin halkına hizmet veren Kudüs'teki ABD Başkonsolosluğunun 'verimliliği ve etkinliğini arttırmak amacıyla' mayıs ayında Kudüs'e taşınan ABD'nin Büyükelçiliği ile birleştirileceğini duyurmuştu.

ABD'nin Kudüs Başkonsolosluğu, bağımsız bir diplomatik misyon olarak kurulduğundan bu yana Filistinliler ile siyasi, ekonomik ve sosyal ilişkileri yönetiyordu. Tel Aviv'deki ABD Büyükelçiliği de İsrail ile ilişkileri tanzim ediyordu.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 6 Aralık 2017'de Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdığını ve ülkesinin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacağını açıklamıştı. ABD'nin tek taraflı olarak aldığı bu karar Birleşmiş Milletler'de tepkiyle karşılanmıştı.

ABD, Tel Aviv'deki büyükelçiliğini 14 Mayıs 2018'de törenle Kudüs'e taşımıştı.