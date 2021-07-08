ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği'ne roketli saldırı

ABD'nin Irak'ın başkenti Bağdat'taki Yeşil Bölge'de bulunan büyükelçilik kompleksi yeniden saldırıların hedefi oldu.
Reuters'a konuşan Iraklı güvenlik kaynakları, elçiliğin 2 roketle hedef alındığı bilgisini verdi.
Roketlerden birinin hava savunma sistemleri tarafından engellendiğini belirten kaynaklar, diğerinin de boş araziye düştüğünü kaydetti.
تکمیلی/ فعالشدن سامانههای ضد هوایی سفارت آمریکا— فارس بینالملل (@FarsNewsInt) July 7, 2021
🔹 صابریننیوز نوشت: «صدای سامانه پدافندی C_RAM از پایگاه سوم التوحید در سفارت آمریکا شنیده میشود.
🔹 تودههای دود از داخل سفارت آمریکا و جایی که پایگاه سوم التوحید واقع شده در حال افزایش است.
🔗 https://t.co/qxPrAvO7tP pic.twitter.com/0rce802NE1
Bununla beraber saldırı esnasında elçilikte sirenler aktif edildi.
Irak ordusundan yapılan açıklamada ise saldırı girişimin 3 roketle gerçekleştirildiği ifade edildi.
AFP'de yer alan habere göre açıklamada, roketlerin hedefine ulaşamadığı belirtildi.
Önceki gün, ABD askerlerinin de konuşlu bulunduğu Erbil Uluslararası Havaalanı'nın bir dizi roket ve insansız hava aracıyla (İHA) hedef alındığı açıklanmıştı.
ABD güçleri, saldırılardan Haşdi Şabi'ye bağlı grupları sorumlu tutmuştu.
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