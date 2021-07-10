Lübnan'daki ABD ve Fransa büyükelçileri: Ülkede acilen tam yetkili bir hükümet kurulmalı

Fransa ve ABD'nin Beyrut büyükelçileri, ülkede acilen reform yapabilecek tam yetkili bir hükümetin kurulmasının gerektiğini belirtti. Bu durum, sosyal medyada birçok kişi tarafından 'ülkenin içişlerine karışmak' olarak yorumlandı.

Lübnan haber ajansı NNA'ya göre, Fransız Büyükelçi Anne Grillo ile ABD'li mevkidaşı Dorothy Shea, Lübnan'daki durumu görüşmek üzere Suudi Arabistan'a gerçekleştirdikleri ziyaretin ardından ortak yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, büyükelçiler, Fransa ve ABD hükümetleri ile onların ortaklarının, eğitim, gıda ve sağlık gibi alanlarda Lübnan halkının acil ihtiyaçlarını karşılamaya devam ettiğini ifade etti.

Büyükelçiler, Lübnanlı yetkililerin, yıllardan bu yana devam eden kötü yönetim ve yolsuzluk sorununu çözmek için atacağı somut adımların Fransa, ABD ile bölgesel ve uluslararası ortaklardan gelecek ek yardımlar için kritik önem taşıdığına dikkati çekti.

Grillo ve Shea, ülkede acilen reform yapabilecek tam yetkili bir hükümetin kurulmasının gerektiğini vurguladı.

Fransız Büyükelçi Grillo, 8 Temmuz'da Suudi Arabistan'a hareket etmeden önce yaptığı açıklamada, Başbakan Hassan Diyab'ın, Lübnan'daki diplomatik misyon temsilcileri ve büyükelçiler ile gerçekleştirdiği görüşmede 'Lübnan'ın abluka altında olduğu, halkın da bunun bedelini ödediği' yönündeki sözlerine tepki göstermişti.

ABD ve Fransız büyükelçilerinin, Suudi Arabistanlı yetkililerle Lübnan'daki durumu görüşmesi ise sosyal medyada, 'ülkenin içişlerine karışma' olarak yorumlanarak tepkiye neden oldu.