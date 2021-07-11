'Suriye'deki ABD güçlerine yönelik roket saldırısı' iddiası

Suriye'nin resmi haber ajansı SANA, yerel kaynaklara dayandırdığı haberinde Deyr ez-Zor'un doğusunda yer alan ve ABD güçlerince askeri üs olarak kullanılan bir noktada patlama sesi duyulduğunu belirtti.