'Suriye'deki ABD güçlerine yönelik roket saldırısı' iddiası

Suriye'nin Deyr ez-Zor bölgesinde, Amerikan askerlerince askeri üs olarak kullanılan bir fabrikada patlama gerçekleştiği bildirildi.
Yerel kaynaklara göre patlama, bir roket saldırısı sonucu gerçekleşti.
Reuters'a konuşan bir ABD Savunma Bakanlığı yetkilisi olayı doğrularken, patlamada ölü yada yaralı bulunmadığını belirtti.
Ayrıntılar geliyor...
#BREAKING— 🌎 Sarwar 🌐 (@ferozwala) July 10, 2021
An explosion was heard in a factory used by the American forces as a military base in Deir Ezzor.
Local news source #DeirEzzor 24 reported that the explosion was believed to have been caused by a mortar shell & that sirens were heard in the area.#Syria #BreakingNews
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