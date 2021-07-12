Irak resmi haber ajansına göre, Zikar’da İmam Hüseyin Hastanesi’nde, Kovid-19 hastalarının yattığı bölümde yangın çıktı.
Irak’ta Kovid-19 hastalarının yattığı hastanede yangın https://t.co/9D204nkUp8 pic.twitter.com/f8fEfGrYvj— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) July 12, 2021
Kentteki itfaiye ekiplerinin de olay yerine geçerek yangını söndürmeye çalıştığı ifade edildi.
Yangında 20'den fazla kişinin öldüğü, 5 kişinin de yaralandığı bildirildi.
Bağdat’ta gündüz saatlerinde Sağlık Bakanlığı binasının dördüncü katında da yangın çıkmıştı.
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