Suudi Arabistan'da 'akıllı hac kartı' uygulaması başladı

Suudi Arabistan, hacı adaylarına rehberlik ve organizasyon gibi çeşitli hizmetler sunacak 'akıllı kart' uygulamasının kullanıma açıldığını duyurdu. Bu mevsimde çıkarılması beklenen akıllı kartların sayısına ilişkin ise bilgi verilmedi.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre, Mekke Emiri ve Merkezi Hac Komitesi Başkanı Prens Halid el-Faysal bin Abdulaziz, hacı adaylarının Mekke'ye gidiş-gelişlerini kolaylaştırmak amacıyla Mekke yakınlarındaki Ez-Zeyidi bölgesinde Karşılama ve Kabul Merkezi projesinin açılışını yaptı.

Açılışı yapılan merkezde, 'akıllı hac kartı'nın çıkarılmasına ve hac izinlerinin otomatik makinalarla okunmasına yönelik hizmetler sunuluyor.

Merkezde sekiz binden fazla araçlık park yeri, giriş ve çıkış kapıları bulunuyor.

Mekke Emiri Prens Halid, Umre ve Hac Bakanı Yardımcısı Abdulfettah Meşat'ın katılımıyla Karşılama Merkezinde ilk akıllı hac kartını çıkarttı.

Bakan Yardımcısı Meşat, akıllı kartın, kamplara giriş, ulaşım araçlarını kullanma, otellere giriş, ödeme işlemleri, kaybolanlara rehberlik, kamplara erişimi kontrol etme, toplanma ve ulaşımın zamanlaması gibi hacı adaylarına sunulan tüm hizmetlerle ilgili olduğunu kaydetti.

Haberde bu mevsimde çıkarılması beklenen akıllı kartların sayısına ilişkin bilgi verilmedi.